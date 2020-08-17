2020年可謂不斷失去的一年，日本喜劇天王志村健因染疫病逝，南韓則是偶像雪莉、具荷拉離世，台灣演藝圈也是變故不斷，吳朋奉、劉真甚至羅霈穎都相繼過世，讓人悲傷之餘，也不禁提高了危機感，如今，「鬼王」陳為民竟驚吐身體有些異況，已經好幾個月了，讓他忍不住嘆：「我都懷疑是不是快掛了」。

藝人陳為民今年也已56歲，仍是孤家寡人的他，與其擔心姻緣，最近還比較擔心身體狀況，他在臉書po文，表示每天下班後就很疲勞，睏到不行，因為開店的關係，他會硬撐著等員工回報，但頂多只能多撐一小時，等回報完馬上躺平，沒想到這之後才是惡夢的開始。

陳為民終於處理完工作，可以真正躺平睡覺，但是「還沒睡著，一個小時吧，一定醒，清醒！然後就要清醒到天亮，吃完早點，才能逼自己再度硬躺、硬睡，還不ㄧ定睡的著！」，他透露這樣異狀已經持續了幾個月，「我都懷疑是不是快掛了」，這篇有點消息的po文，不僅網友看了擔心，還引出星友NONO留言，用俏皮的方式安慰：「太太就會一直睡著」，讓陳為民看了笑稱：「正解」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)