工業電腦廠立端（6245）受惠營收及本業獲利能力提升，配合處分轉投資公司持股利益挹注業外收益，2020年第二季業內外皆美，獲利跳增至1.86億元、每股盈餘（EPS）1.58元，雙創歷史新高。累計上半年獲利達2.59億元、每股盈餘2.2元，亦雙創同期新高。

立端股東常會通過配息約2.8元，今（17）日以55.5元參考價除息交易。受績優題材激勵，今日股價開高穩揚，最高上漲2.16％至56.7元、填息率約42.86％，早盤維持近1.5％漲幅，在填息路上穩步前行。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超568張。

立端第二季合併營收17.44億元，季增12.45％、年增1.6％。毛利率30.24％創近4年半高點，營益率8.02％亦創近8年同期高點。配合業外收益跳增逾11倍，歸屬母公司稅後淨利1.86億元，季增達1.57倍、年增達89.61％，每股盈餘1.58元，雙創歷史新高。

累計立端上半年合併營收32.94億元、年減9.83％，為近3年同期低點。不過，毛利率30.06％、營益率7.51％，雙創近7年同期高點。配合業外收益躍增4.7倍，歸屬母公司稅後淨利2.59億元、年增28.06％，每股盈餘2.2元，亦雙創同期新高。

立端上半年雖受新冠肺炎影響致使營收下滑，但受惠在家工作趨勢帶動網安需求升溫，以及零組件缺料問題緩解，第二季營收已見回升。配合產品組合優化，帶動毛利率及營益率同步「雙升」，本業獲利季增近3成。

而立端第二季業外收益跳增，主要由於公司6月處分出清北京華電眾信39.9％持股，交易金額2.18億元、認列處分利益1.38億元挹注。立端表示，主要考量該公司非掛牌交易公司，股權流通性不足，疫情亦使外部投資意願相對降低，故將持股轉由關係人認購。

立端7月自結合併營收6.55億元，雖較6月7.03億元減少6.77％、仍較去年同期6.39億元成長2.46％，改寫同期新高。累計1～7月合併營收39.5億元，較去年同期42.93億元減少7.99％，仍創同期次高，衰退幅度較上半年9.83％收斂。

投顧法人認為，立端專精於網通及電信領域，在工業電腦廠中具獨特地位，看好軟體定義廣域網路（SD-WAN）將成為驅動營運成長的動能之一，成為此趨勢的主要受惠廠商，帶動今年獲利提升，後續則尚須關注疫情發展、原物料供應及5G布建狀況等風險變數。

(時報資訊)