越南媒體報導，在美國蘋果公司考察過中國立訊精密一座工廠的設施狀況後，正在考慮將iPhone製造引進越南的可能性。

越南媒體報導，立訊精密的越南外事經理Tang Due Bang表示，今年夏季蘋果代表確實參訪過立訊，以檢視該廠迅速的建設與iPhone生產的可行性。這位高層並表示，對於這座位於越南北江省Van Trung工業園區裡的工廠，蘋果的考察重點在於確定其擁有正確的規模、正確的設施，以及具有啟動iPhone組裝之可用的投資資金。

他表示，蘋果方面一直就iPhone生產，對立訊這座越南工廠進行調查，並對我們建廠速度之快留下深刻印象。同時透過實地調研，蘋果高度讚賞北江省的潛力與當地勤勞的勞工。他表示，在蘋果提出擴產要求後，這座占地30公頃的工廠在5個月內就建造完成。

立訊在北江省的投資據傳已經達到2.7億美元，目前已擁有28,000名勞工，如果該廠獲准生產iPhone，則勞工人數必須增加到50,000～60,000人之間。不過目前該廠部分設施尚未達到蘋果的要求，尤其是與廠邊宿舍有關的設施。目前尚不清楚立訊未能達到的要求，但這些問題以乎是阻礙該廠取得蘋果批准生產iPhone手機的主要原因。

此外，立訊仍計畫進一步擴大該廠設施，在該工業園區外另備兩塊地建造更多宿舍，目前正在尋求當地政府的建設許可。立訊不只準備在越南生產iPhone，今年7月也以4.72億美元收購緯創在中國的iPhone製造工廠。

(時報資訊)