金價在8月第一周突破歷史高位2075美元後震盪加劇，上周二（11日）曾經急挫6%，失守1,900美元，為7年來最大單日降幅。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，當美國大選臨近，市場不確定性增加，金價將延續升浪，但總統大選後，金價將呈現逐季走跌。估至明年第三季將跌到1850美元。

商品價格除了貴金屬以外，瑞銀也認為，投資者不應忽視其他大宗商品的機遇。在OPEC+遵守減產協議，石油需求也將跟隨環球經濟復甦下，庫存減少將導致石油市場出現供不應求，布蘭特油價明年3及6月目標分別為50及55美元。

另外，在未來3至5年，預計中國雲和資料中心市場平均年增長達到25%至30%。對於熱衷於中國數字經濟的投資者來說，他們可以通過槓鈴策略，多元投資於大型互聯網平台，以及專注於特定垂直行業的小型企業。

「槓鈴策略」（槓鈴是舉重者使用的器具，一根槓軸，兩端加重；描述兩邊極端的狀況），意指人們應抱持雙重態度，在某些領域採保守的策略，而在其他領域中承擔風險，例如一邊擔任工程師，一邊利用下班的時間著手創業。這樣做，在分配時間等寶貴資源時，能同時兼顧最大穩定性及最大風險性。

(時報資訊)