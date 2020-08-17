據一份數據資料推估，外國人過去五年在越南購買1.6萬個公寓(apartments)，約占越南房屋總供給量的2%，並未排擠本地人購屋機會。

根據17家越南主要房地產開發商週日公布的資料(HoREA)顯示，在2015~2020年之間總計銷售1萬2335個房產單位給外國人，其中81%位在胡志明市。而推算這些房地產開發商供給外國人占總量8成，則總計在全越南約有1.4萬至1.6萬間公寓在過去五年賣給了外國人，約占越南房屋總供給量的2%。

外國人多購置高端的房產，所以並未排擠越南本地人對中低端房產的需求。房地產機構HoREA表示，開發商一直遵守30%賣給外國人的上限規定。

越南政府目前僅允許外國人購買房屋，排除了土地購買，而在銷售專案的住宅中不得賣超過30%給外國人。HoREA協會並指出，歐洲、北美、澳洲和日本的客戶來到越南工作時傾向於租，而來自中國、南韓、台灣、香港和新加坡的客乎則傾向於買。

據越南業界人士向當地媒體VnExpress透露，隨著外國直接投資(FDI)的增加，外國人對房地產的需求會增加，他們很多考慮將房地產視為一種投資。越南官員和議員已經透露擔憂，因為許多外國人透過在越南的代理人，鑽法律漏洞，並獲取大片土地的所有權和控制權。據越南國防部五月的一份報告，中國的國民和實體(entities)已經透過代理人購置超過16萬公頃(hectares)的土地，多數在沿海地區，並經營旅館、餐廳和旅遊業務。

(時報資訊)