娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅霈穎4億遺產怎麼分？；最美小龍女公開真實年齡；性愛片瘋傳引退 她現況曝光；童瑤昔遭家暴 現翻紅嫁CEO，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

「東區羅姐」羅霈穎告別式15日圓滿落幕，和父親長眠桃園大溪，而她生前善於投資，擁有6棟房產，因為她生前沒立遺囑，所以怎麼分配也是重點，對此，于美人也說話了。

有「最美小龍女」之稱的港星李若彤，出道30年沒有公開真實年齡，據維基百科顯示，她是1973年出生，今年應該47歲，不過之前也有說法是她已過50歲，今(16日)是她的生日，她也首度公開自己的真實年齡，讓網友都驚呆了。

日本寫真女星石原佑里子擁有F罩杯傲人身材，曾被日媒封為「日本第一美乳女大學生」，未料才進軍演藝圈沒多久，3年前被流出性愛片，讓她被迫引退，近來石原佑里子則換了藝名，轉型成一名舞者。

娛樂8點半》日前剛播畢的陸劇《三十而已》，因為扎心的寫實劇情引爆話題，也讓演活「顧佳」的童瑤迎來事業高峰，但在她走紅前，竟曾遭遇星二代初戀男友暴力對待，甚至被打到差點毀容，所幸她有走出陰影，最後也找到大她17歲的幸福歸宿。

(中時新聞網)