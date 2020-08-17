臺南明德外役監驚傳囚犯逃獄，59歲連姓受刑人14日與同窗前往螺絲工廠工作，獄方下午到工廠載人，清點人數時卻不見連男身影，發現他已趁倒垃圾的空檔脫逃，通報警方追緝，15日在新營、後壁等地現蹤，與警方發生追逐，最後翻車失控，但人逃逸無縱，警方帶回開車的洪姓女子，持續追緝連男中，據傳逃獄是為了感情因素。

警方調查，開車接應連男的洪姓女子是他的前妻，連逃獄後就找上洪女，但被警方掌握到行蹤，在新營區一路尾隨，為避免圍補過程對市民造成危險，跟到後壁區安溪寮才攔車，但對方竟開車衝撞員警，警方對輪胎開了2槍，車輛失控側翻卡在路旁水溝，洪男棄車跳入一旁灌溉水圳後逃逸，緝捕期間連男也曾來電指「洗完澡就會回去」，獄方也派員在分局等候，但迄今仍未現蹤影。

連男刑期已服逾6成，轉入外役監後可辦理面會、定期放假，自由度高，雖6月申請假釋未過，年底還可再申請，為何要鋌而走險越獄，令人費解，據相關人士私下透露，連男與洪女雖已無婚姻關係，但仍過從甚密，連男近期得知洪女似乎結交男友，感覺「被戴綠帽」，心情不甚穩定，加上6月假釋未過，可能是一時想不開才鑄錯，但詳細原因仍得等連男落網後才能釐清。

(中時 )