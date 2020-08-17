44歲的陳姓男子，今年4月在北市松山區路上，見1名女子牽腳踏車獨行，竟伸手摸她的大腿內側，經女子喝斥後，陳男還公然拉下褲子拉鏈「露鳥」示威，台北地檢署依性騷擾、公然猥褻罪起訴陳男。

檢方調查，陳男曾在2016年8月間於新竹市某女廁前，見1女子進入女廁後，先將廁所電燈關掉，再躺在廁所門前地上，然後右手快速抓揉自己生殖器約4秒鐘後，再將右手伸進廁所間門下空隙，抓住已脫褲如廁女子的右腳踝，因女子高聲尖叫始放手，並起身逃逸，陳男被依妨害自由罪判刑3月，易科罰金9萬元確定。

但陳男不知悔改，於今年4月10日晚間7時，在北市松山區路上，見1名女子獨自牽扶腳踏車，認有機可乘，伸手觸摸女子大腿及小腿內側，對女子性騷擾得逞。

女子喝斥制止陳男，陳男竟在路上公然拉下長褲拉鏈，對女子露出生殖器，女子報警後，警方調閱路口監視器，查出陳男身分，將陳男送辦。檢方認為，陳男涉犯性騷擾、公然猥褻2罪，屬於累犯，請法院裁量是否加重其刑。

(中時 )