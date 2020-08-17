小米（Xiaomi）共同創辦人、董事長暨執行長雷軍日前發表了10週年演講，並且在當中發表多款新品，其中包含小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版等手機，讓不少米絲感到相當期待。但根據小米負責全球海外市場的負責人之說法，剛發表不久的10週年相關商品，將是中國大陸市場限定產品。換句話說，不會在其他市場推出，令人略感失望。

小米日前總共發表了小米10至尊紀念版、Redmi K30至尊紀念版兩款手機，以及Ninebot GoKart Pro 藍寶堅尼特別版小型卡丁車、跟55吋小米透明電視。根據小米資深產品市場經理Daniel D（@Daniel_in_HD）的推文，這4款商品當前都沒有向全球海外市場推出的計畫；並且此推文還被小米全球社群經理David Liu（@DavidBlueLS）轉推，等於這就是官方對於上述新品在海外市場佈局的計畫。

Most of you questioned, here is the answer.



But @Xiaomi will continuously create amazing, innovative products at honest prices for everyone in the world. https://t.co/ijYa05YML5 — David Liu (@DavidBlueLS) August 12, 2020

不過Daniel D的推文也埋有伏筆，邀請粉絲「Stay tuned for future news」，換句話說，上述規劃僅是目前現階段的發展，未來也仍有機會有其他的佈局。此外，若是真的非常喜愛這些新品，或許嘗試從其他非官方管道找尋入手的可能性，也並非不可行，只是很可能也無法獲得官方保固的後續支援。

雖然上述4款10週年限定新品，小米目前沒有在台灣以及其他市場推出的規劃，但是為紀念小米10週年，小米台灣也在台推出小米10週年限定新品「小米34型曲面螢幕」，並開賣「米家恆溫電水壺1S」以及「米家魔方延長線」。且8月17日起至8月22日止展開「小米10週年感恩慶」狂歡季，是米粉可以把握機會入手小米產品的機會，可別錯過。

(科技)