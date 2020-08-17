原料藥股旭富（4119）今年上半年在主力產品強勁出口下，上半年稅後獲利高達每股5.66元，高於法人預估，穩居原料藥獲利王。7月營收2億8824萬元，月增率70.32%，年增率33.44%，下半年可望延續強勁成長力道，全年營收獲利有機會再創新高，法人估2020年EPS可望超過10元。

旭富另一個新興產品，大麻二酚已經完成相關美國注冊文件，準備9月遞交USFDA，另TFDA已經查廠，預計今年第4季可望取得GMP證書及輸歐證書。聯合國正在加速推動讓大麻二酚合法化，預計今年12月投票通過，旭富的超前佈局可望取得市場的佔有率，同時歐洲客戶也確認中間體品質，即將進行商業化採購，獲利可期。

另外，據了解，旭富主力癲癇及憂鬱症用藥持續成長，訂單能見度可至年底，同時和原研合作的抗病毒產品因為COVID-19的關係加速推進，營收貢獻看增，全年營收獲利有機會再創歷史新高。

(中時新聞網)