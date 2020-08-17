今年的「基本工資審議委員會」將在明(18)日舉行，審議結果將影響明年度基本工資調漲與否，台灣勞工陣線提出基本工資穩定調漲、保障低薪勞工、解決青年貧窮、社會團結等4面向，呼籲今年基本工資審議應繼續調漲基本工資，改善勞工生活並促進內需消費。

勞陣表示，台灣的基本工資近4年來以每年約1000元做調整，但目前基本工資仍然偏低，雇主團體擔心的經濟衝擊並未出現，失業率也無顯著的改變。雖然今年台灣及全球受到疫情的影響，但從許多客觀條件和統計數字來看，基本工資仍應維持穩定調整，因此提出具體4大理由呼籲薪資的調漲。

基本工資穩定調漲：台灣疫情相對於大多數國家而言情勢較為緩和，整體台灣企業營收並沒有受到重大打擊，疫情漸緩之際內需市場也開始逐漸復甦，調漲基本工資提高民眾消費能力才是最好的振興方式。

保障低薪勞工：資方以消費者物價指數(CPI)呈現下跌(-0.01)為由，認為基本工資不具備調漲理由。但從消費者物價指數的計算類別細項中，與大眾生活息息相關的食物、居住和醫療等項目反而不跌反漲，調漲基本工資，才能使勞工(尤其低薪者)維持基本的生活。

解決青年貧窮：台灣2020年的實質平均薪資還略低於2003年，薪資水平停滯17年。15-24歲的受雇者當中，有32％的主要工作月收入低於2萬5000元，近20％的青年工作者為時薪工作者。因此，調漲基本工資，才能避免青年的職場生涯「從負開始」。

讓基本工資成為社會團結的基石：我國GDP從2010年的14兆元大幅成長至2019年的18.8兆元，總體成長率高達34.3％，但是經常性薪資在這段時間僅成長15.6％，更遑論考率物價指數後的實質經常性薪資4萬842元，還略低於2003年時的4萬922元，可見台灣企業只會要求勞工共體時艱。調漲基本工資，才能讓「政府挺企業、企業挺勞工」，讓台灣社會更團結。

綜觀上述，勞陣認為基本工資仍應持續維持較大幅度的調整，才能讓台灣的經濟與社會維持一定的活力。

(中時 )