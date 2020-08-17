由於遠距工作、非接觸式業務、會議輔助，以及虛擬的社交活動等需求成長，刺激增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場有增無減。根據IDC的統計，2020年增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場預計成長至107億美元，同時也樂觀地預測，疫情所帶來的影響應該會逐漸減小，而對全年經濟成長的影響有限，接下來幾年將進入爆發性成長期。

光電協進會表示，由於越來越多人將 AR／VR 技術用於專業或私人用途。在過去十年中，AR／VR 普及率已經大大提高，加上技術的創新，進一步推動對AR 和VR應用的需求，使用者感受到的是AR／VR更加親民，可穿戴技術平台可能會進一步增強AR在日常生活中的功能。 此外AR在手機上的應用使得業者能夠為客戶提供新的體驗。虛擬試衣間可幫助買家選擇合適的尺寸並降低購買成本。為新車或家具選擇顏色時，也會產生類似的好處。因此，AR／VR技術在教育、醫療、零售，以及培訓等不同領域不斷成長，將推動全球 AR／VR 市場的成長。

另一方面，根據 IDC 表示，冠狀病毒(Covid-19)大流行抑制了AR／VR 的支出，與Covid-19之前的預測相比，2020年全球和歐洲的AR／VR 支出將下降。IT支出的顯著減少和冠狀病毒導致的經濟衰退將使全球AR／VR支出減緩至107億美元，較 2019年的79億美元成長35.3％。但長期前景仍然非常樂觀，到 2024年將達到1251.9億美元。

歐洲約佔全球AR／VR支出的15％，預計到2020年，歐洲的支出將達到16億美元。歐洲是受到冠狀病毒影響最嚴重的地區之一，2020年歐洲AR／VR比在 Covid-19之前支出減少了58％，而全球平均下降幅度為43個百分點。

冠狀病毒與相關支出減少的影響因領域別而異。以2020年為例，商用將佔全部 AR／VR支出的近一半，其中以VR培訓(13億美元)和AR工業維護(3.757億美元)為首。在消費者方面，支出將由兩個主要部分主導：VR遊戲(30億美元)以及 VR功能觀看(12億美元)。 光電協進會認為，Covid-19 大流行已經改變了人們的觀念。由於有很多員工在遠端工作，因此 AR／VR被視為與消費者互動並推動組織的業務流程的必要工具。在疫情期間，毫無疑問地，零售業等面對面的行業受到Covid-19的最大負面影響，以及教育、製造業等也受波及。因此零售商將注意力從銷售產品轉移到創造個性化的、身臨其境的客戶體驗方面的創新技術;在其他行業中，企業則是利用 AR／VR提高知識的獲取和轉移，使得工作人員在保持安全意識的同時提高效 率和協作能力。

儘管預計明年在歐洲商用AR／VR支出將超過消費者支出，但後者在2020年仍將引領市場。虛擬現實遊戲與視訊／功能觀看等將占所有AR／VR營收的一半以上。在AR方面，預計醫療保健與政府單位應用上將在2020年最具抗跌性，在監測、臨床診斷與緊急回應等領域仍有成長。由於預計工業AR／VR解決方案的需求量很高，以2019～2024 這段時間來看，工業維護將是成長最快的領域。在 VR方面，受家庭娛樂需求的驅動，消費者支出將在2020年占顯著比重。培訓與工業 維護將成為歐洲主要的AR／VR商業應用，並將共同獲得約 46.3％的市場占有率。

(工商 )