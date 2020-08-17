【現場直播】新增1例境外移入 中央流行疫情指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為10多歲本國籍少年(案485)，長期居住美國(前次自台灣出境時間為2019年9月)，今(2020)年8月5日獨自返台探親。

指揮中心表示，個案自8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經地方衛生單位採檢，於今日確診，目前收治住院隔離。由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,704例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,648例排除)，其中485例確診，分別為393例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

莊人祥表示，目前為止都沒有症狀8月15採檢確診。因為航行有戴口罩、護目鏡、手套，本人都沒有症狀，所以沒有匡列任何接觸者。莊人祥表示，針對這案會了解為何會再做採檢。

(中時新聞網)