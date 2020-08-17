封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光今（17）日於舉行高雄K13廠動土典禮，預計將投資80億元建置廠房、2023年完工後再投資180億元擴充先進封裝產能，滿載年產值估達5億美金、可創造2800個就業機會，持續穩定台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。

隨著5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資。日月光瞄準此波產業趨勢，加速推動智慧製造進程，持續擴大先進製程與產能規模。

日月光執行長吳田玉表示，5G是新技術、也是爆發性生意。日月光除透過擴大投資規模，邀請更多研發人才進駐，活絡高雄地區經濟發展，並將持續投入先進製程，整合高雄地區研發及科技專才，掌握未來半導體產業發展先機，發揮在全球半導體產業的影響力。

吳田玉指出，K13廠以智慧科技、綠能環保、員工照顧3位一體設計理念打造，以高階封裝技術為核心，發展5G＋AIoT智慧工廠完整解決方案，並藉由高速網路串聯達成零缺點、高效率、最即時的半導體封測5G智慧製造大樓。

K13廠為地下2層、地上12層建築，總面積逾3.2萬坪。建築除以員工需求為考量，營造舒適友善的工作環境，並採綠色工法，強調生態平衡、保育、資源回收再利用等概念打造，搭配生態綠帶，落實日月光永續發展及環境保護理念。

經濟部長王美花表示，台灣半導體產業鏈以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，日月光此次擴大投資楠梓園區，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用3大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內材料與設備產業。

經濟部加工出口區管理處長黃文谷表示，去年啟動「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，為建廠50年以來最大的聯合投資案，在日月光、興勤、華泰、宏璟建設等4家廠商力挺下，推動楠梓園區轉型為高科技智慧園區，為地方創造更多投資與就業機會。

高雄市長陳其邁表示，貿易戰使全球面臨供應鏈重組局勢，未來將推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，期許設立橋頭科學園區能吸引更多國際大廠投資，同步串起南部科技廊道，將南台灣升級為全球最有價值的先進半導體產業聚落。

日月光表示，K13廠興建代表5年6廠投資計畫的階段性成果，將楠梓加工區第二園區的智慧創新能量擴展至第一園區，與「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」投資建造的高端封裝製程K18廠持續超前布局，打造高雄成為更完整的半導體產業聚落，帶動產能高峰。

(時報資訊)