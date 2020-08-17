台股資金行情澆不熄，雖然前波漲多股票，近期多拉回休息，但休息之後的續攻能量，仍普被法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶看俏，這局面係支撐大盤短中期，仍欲小不易主因。

周五盤勢甫開市看似牛皮，因為蘋概三劍客台積電、股王大立光與鴻海多表現不振；不過，台積電在盤中陸續傳來將接獲英特爾新GPU訂單與博通大訂單後，買氣立時再度匯聚，盤中高點一度觸及434元，迄上午10：48則暫報433元，大漲6元，漲幅1.41%。

不過，王大立光與鴻海兩股的表現仍相對牛皮，只是投資人在台積電再度吹起攻堅萬三大關號角後，追價買氣立馬回籠，目前盤中的上市、櫃股票漲幅逾5%者，高達86檔，而漲幅逾4%更一舉突破百檔，其中更有瀚宇博、國喬、台達化、億光、長榮、興勤、大學光、東碩與博磊等28支股票大紅燈籠高高掛，顯示市場買氣相當火熱。

資深業內分析師林成蔭指出，目前看起來，受惠資金面相當寬鬆，係台股在歷史高檔得持穩震盪趨堅主因，不過，在今年底之前的國內外大環境，如中美關係短期似無法好轉、新冠疫情的蔓延仍待觀察、全球景氣復甦仍存變數等，再加上如南海、美伊等地緣政治風險需注意，使台股在萬三大關之上的空間，仍需持相對低調或保守態度。

不過，市場資金太寬鬆，投資錢潮無處去，例如黃金與債市並非好標的，而去年以來的房市也漲起來，使台股資金短期退場後，仍多在場外處伺機進場狀態，這係造成盤勢得高檔震盪，穩步走堅主因。

只是盤勢處萬三高檔後，短期法人、主力群等市場大戶換股操作頻繁，具落後補漲誘因、股價淨值偏低與半年財報表現優於預期等相關股票，值特別注意。

另外，全球新冠新增病例在上周似連續降溫，又使後疫情時代的景氣循環股值留意，可能的報復消費商機將大舉出籠，因此原物料、金融、能源、航運及汽車等相關產業轉機契機，值得追蹤。

(工商 )