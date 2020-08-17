跟韓國瑜路線說掰掰？侯友宜：不需要苛責別人 11:192020/08/17 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「新北市109年人口及住宅普查處」揭牌典禮。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選落幕，新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及這是否意味「要跟韓國瑜路線說再見」？侯友宜表示，其實每件事都應檢討自己，而不是檢討別人，只有反省自己才是團結往前走的最大力量，「不需要苛責別人，不需要埋怨別人，大家應該團結一起全力以赴」。 媒體追問侯是否角逐總統？侯友宜說，謝謝大家關心，他是新北市長，要關心的是新北市政，新北市政還有很多沒有做好的地方，還有很多跟民眾的期待相差甚遠，他一定要全心全力把新北市政做好，這是他最重要的本分。 (中時 ) #新北 #侯友宜 #市長 #市政 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨下一個救星是朱？林濁水斷言：韓國瑜再見了 10:222020/08/16 政治 敗選因討厭韓國瑜？葉元之：很多人因韓才投票 14:082020/08/16 政治 黨主席、秘書長與黨部主委辭職？侯友宜：還在改革中要好好支持 11:092020/08/17 政治 承擔大任接主席？朱立倫：不是談論人事的時候 15:152020/08/16 政治 為何最後不支持李眉蓁？網PO千字文吐內心話 16:192020/08/16 政治 國民黨失守333防線換主席？侯友宜這麼說 12:142020/08/16 政治 藍營高雄大敗 林為洲：是該告別韓流了 14:422020/08/16 政治 韓國瑜「鵝蛋說」 朱立倫：政府補助不孕是關鍵 13:142020/08/16 政治 林為洲切割韓流 杏仁哥怒爆為何南部韓粉票催不出來 01:222020/08/17 政治 韓幫李眉蓁站台催出上萬票 羅友志：代表四個意義 11:382020/08/17 政治 政治熱門新聞 野生韓國瑜碰到小妹妹要簽名 竟這樣反應 - 政治 為何最後不支持李眉蓁？網PO千字文吐內心話 - 政治 藍營敗選抓戰犯？杏仁哥點名：「他」該負全責 - 政治 韓幫李眉蓁站台催出上萬票 羅友志：代表四個意義 - 政治 下一步選國民黨主席？韓國瑜電話親回19字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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