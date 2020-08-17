高雄市長補選落幕，新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及這是否意味「要跟韓國瑜路線說再見」？侯友宜表示，其實每件事都應檢討自己，而不是檢討別人，只有反省自己才是團結往前走的最大力量，「不需要苛責別人，不需要埋怨別人，大家應該團結一起全力以赴」。

媒體追問侯是否角逐總統？侯友宜說，謝謝大家關心，他是新北市長，要關心的是新北市政，新北市政還有很多沒有做好的地方，還有很多跟民眾的期待相差甚遠，他一定要全心全力把新北市政做好，這是他最重要的本分。

(中時 )