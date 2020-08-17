台南麻豆文旦進入採收期，農委會啟動加工果及大果2階段收購計畫，南市第一階段加工果申請量已達430公噸，市府19日將追加500公噸收購量，另外一般農民關心的第二階段大果收購也拍板定案，在周三同步啟動，收購價每公斤10元以上，將做為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，市長黃偉哲表示，要將內銷、加工、外銷做到最好，提高農民收益，讓農民賺錢。

南市府農業局日前啟動文旦產銷計畫，第一階段文旦加工措施在8月11日公告，加工廠商以每公斤12元以上收購加工果，原公告收購目標量為500公噸，為提升文旦附加價值，19日將公告追加採購500公噸加工果，第一階段加工果共計要1000公噸。

另外大果收購部分農委會交由各產區農業主管機關決定，南市農業局評估文旦市場價格及產地大果採收狀況，決定19日起同時啟動大果收購計畫，收購價每公斤10元以上，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源。

黃偉哲說，第二階段大果收購台南市核定數量是2500公噸，但為幫助農民，市府不設上限，會盡數收購，若中央經費不足，市府將會設法支應，延續去年開始的大果收購政策，穩定農民收益，老欉跟一般文旦賺錢，大果也不至於賠錢。

(中時 )