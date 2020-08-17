國民黨高雄市長補選挫敗，黨內開始出現檢討聲音，但是國民黨團總召林為洲昨在臉書上一句「告別韓流」引發韓粉撻伐，出征林為洲臉書。林為洲今天親自對外說明澄清，他的意思是一個政黨要再起，或是要在大選中勝利，單靠一股力量是不夠的。他也認為自己臉書出征的很多其實是民進黨1450網軍想來製造韓粉跟國民黨分裂的。

林為洲表示，2018韓流讓國民黨勝選，打下高雄市，2019韓流推動韓國瑜選總統，但接下來遭遇總統大敗、罷韓通過、補選再敗，從大贏到大敗，現在還是沒走出谷底，由此看出只靠單一力量是不夠的，要拓展政治光譜，國民黨才有可能再起。

林為洲說，過去前總統馬英九在光榮的時候也是主流，不管是馬粉還是韓粉，政治明星不可能一直推著我們向前，而是像接力賽一樣，要一棒接一棒，棒子接下來之後要繼續跑，他們在後面還是一部份支持的力量，但不可能是全部的力量，國民黨要有多元的聲音跟力量支持，才能重返執政。

林為洲聲明，國民黨必須面對現實，清楚的知道我們是在野黨，必須不斷的透過議題，與不同的團體接觸，並尋求更多人的支持，才有可能形成多元支持者的存在。

林為洲強調，支持國民黨並不是因為某件事或某個人，期盼大家繼續留在國民黨內一同前進，共同的目標就是要一起強力監督民進黨，在這個目標下，我們必須一同團結前進，扮演稱職的在野黨，重拾人民對於國民黨的信任，才有重返執政的一天。

(中時 )