新北市中和警分局為維護轄區交通安全與居住安寧，15日22時至24時擇定轄區5大路口，與環保局人員共同實施擴大聯合稽查勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為維護轄區交通安全與居住安寧，15日22時至24時擇定轄區5大路口，與環保局人員共同實施擴大聯合稽查勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為維護轄區交通安全與居住安寧，15日22時至24時擇定轄區5大路口，與環保局人員共同實施擴大聯合稽查勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為維護轄區交通安全與居住安寧，15日22時至24時擇定轄區5大路口，與環保局人員共同實施擴大聯合稽查勤務，計攔查3262輛汽、機車，對於違反噪音管制法製作紀錄表計有106件，並對各項交通違規舉發5件，與環保局人員共同維護中和地區用路人安全與優質居住品質。

中和警分局表示，改裝排氣管發出巨大噪音，除令民眾厭惡外，同時也可能違反「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」第16條規定。

另外，民眾駕駛車輛，在道路上競駛、競技，將會觸犯「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕車，最重可處2萬4000元罰緩。警方呼籲，民眾切勿任意駕駛改裝車輛，並請務必遵守交通規則及相關法律規定，以免危及用路人安全及影響居住安寧。

此外，中和警分局將配合7、8月份「機車安全月」，每日規畫專責取締危險駕車及噪音車輛警網1組，盤點轄內青少年深夜聚眾、改裝車、競速熱點等不法態樣，針對各項重大違規，如闖紅燈、無照駕駛、未戴安全帽及嚴重超速、改裝排氣管及汽（機）車輛超速、闖紅燈等違反號誌管制、任意變換車道等不當駕駛加強攔查，以維用路人安全及社區安寧。

(中時 )