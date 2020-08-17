高雄補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，但投票率與得票數，並沒有超過罷韓的94萬票。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，這個結果對陳其邁而言是小小的警訊，證明「討厭韓國瑜」不等於「支持民進黨」，這三十萬票，未來仍有游移空間。

對於這場選戰結果，黃暐瀚結論是「兩個輸家、沒有贏家」！黃暐瀚指出，國民黨、民眾黨這次慘敗，輸得徹底，短期內在高雄，元氣難回。但民進黨也不算「贏家」，只不過是不出意外的，贏得選舉，票數跟投票率都比預期更低，這是市長當選人陳其邁的「小小警訊」，證明「討厭韓國瑜」不等於「支持民進黨」，這三十萬票，未來仍有游移空間。

黃暐瀚再表示，他之前曾建議國民黨「補選不如棄選」，這次談過以後不再談了。他的道理很簡單，不是要國民黨放棄高雄！而是要一個已經「扭斷腳踝的球員」，下場治療休息幾個月，以期來日復出。一堆人堅持「不派人等於放棄高雄」、「不推人無法跟高雄選民交代」！

黃暐瀚直言，他不懂，這是「補選」，不是「四年一次的正規選舉」。難道你會要求喬丹扭斷韌帶之後，還繼續打下一場比賽，只因爲場邊有很多球迷嗎？這不只嚴重傷害這個運動員，斷送他的運動生命，對球迷來說，帶傷硬打的比賽，會好看嗎？算尊重嗎？

黃暐瀚認為，藍軍從今年一月的34%，降到只剩25.9%，樹倒猢猻散，西瓜偎大邊，這次的補選，將會讓國民黨的2022，更加困難。

(中時新聞網)