受持續暴雨影響，大陸長江上游、黃河、海河以及松遼流域近期再出現大洪水。周日（16日）在陝西省漢中市略陽縣，因境內嘉陵江和八渡河水位過高，導致河水倒灌入街道，主城區部分街道被淹浸。截止當日下午，全縣共撤離2.8萬人，其中主城區撤離逾1萬人。

略陽縣防汛抗旱指揮部指，昨晚8時嘉陵江略陽站每秒有6200立方米的洪峰過境，超過去年7月11日每秒5400立方米的洪峰流量，並有上漲趨勢，該縣部分房屋1樓被水浸。當地啟動一級應急響應，各鎮辦、重點行業、各相關部門工作人員已進入防洪崗位。在接獲撤離通知後，當地1000多戶沿街商舖、低窪地區住戶迅速搬離物品。

據氣象預報，周一（17日）起一連3日，西南中部南部、西北東部、華北西部南部、東北北部和東南部、華南西部等地部分地區將有大到暴雨，其中四川中北部部分地區將有大暴雨。同日上午，中央氣象台發出暴雨橙色預警，預料北京等地部分地區將有大到暴雨。

水利部部長鄂竟平周日主持會商時表示，要繼續做好各主要河道的防洪工作。針對長江洪水的調度安排，鄂竟平表示既要考慮減輕長江中下游幹流堤防的防守壓力，又要抓緊時實施三峽水庫預洩騰庫，應對後期可能發生的洪水。

他提到，目前渭河幹流缺乏控制性工程，新建堤防未經大洪水考驗，要切實加強巡查，確保防洪安全；又指出四川、雲南、廣西、貴州等地區近期降雨持續，容易發生山洪、泥石流等災害，除及時預警，亦要提前做好群眾轉移避險工作。

(中時 )