中華文化總會祕書長林錦昌先前陷入標案爭議疑雲，傳出上月已向兼任文化總會會長的蔡英文總統遞出辭呈，但蔡總統尚未批准。國民黨文傳會副主委黃子哲提出三點質疑，並表示國民黨尊重林錦昌請辭，但蔡總統身為文總會長，至今都不願意出面公開回應外界質疑，祕書長請辭只不過是斷尾求生的手段而已。

黃子哲認為，林錦昌請辭的時間點蠻令人意外的，主要是高雄市長補選剛過，難免會讓人產生許多質疑甚至陰謀論。國民黨在此提出 3點質疑。

黃子哲說，首先，這是不是民進黨政府「斷尾求生」的一種方式？看起來文總正副祕書長林錦昌及李厚慶，對於特定、尤其是親綠公關公司甚至是媒體，在公家標案是否有些護航的狀況？會不會還有未爆彈？

此外，李厚慶涉入未利益迴避的爭議案件更多，任職後已經參與將近 300案公家標案，為何請辭的不是李厚慶、而是林錦昌？難道林錦昌管不了李厚慶？是不是涉及內部鬥爭？這都令人質疑。

黃子哲說，再者，整起事件會不會藉由林錦昌請辭就此平息？文總從事發後，從來沒有對外說清楚、講明白：林錦昌和李厚慶在這些公家標案上到底扮演什麼角色？何以他們的職務和這些標案毫無關連，卻可以不斷把黑手伸進去，造成「政媒勾結」、甚至評委一片「綠油油」的情況不斷發生。

黃子哲強調，尊重林錦昌請辭，但蔡總統身為文化總會會長，至今卻都不願意出面公開回應外界質疑，祕書長請辭只不過是斷尾求生的手段而已。

(中時 )