政府推行「藝FUN券」突破300萬人瘋搶，南港的「台北流行音樂中心」即將開幕，藝文表演活動再掀文青熱潮。台灣房屋根據內政部實價登錄資料統計，全台六大國際級藝文展演中心周邊房價行情發現，高雄「衛武營國家藝術文化中心」年漲幅最高，每坪單價年增漲幅達11.4%，士林的「台北表演藝術中心」漲幅9.2%居次，而位於南港的「台北流行音樂中心」，周邊房價則是以0.2％幅度，平穩成長中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這類國際級展演中心，結合國際知名建築師設計操刀，不僅改變市容地貌成為城市新地標，也提升周邊環境素質文化，進而吸引認同客層，周邊房市大大加分。9月5日將正式開幕的台北流行音樂中心，是南港東區門戶計畫中一大亮點，不過因房價已提早反應，反而在今年開幕之際，價格持穩發展。

另外「衛武營國家藝術文化中心」每坪單價年漲幅以11.4％居全台之冠，台灣房屋鳳山加盟店店東陳湘奇則表示，衛武營周邊以中古華廈、國宅公寓居多，因此平均單價比區域行情略低。2018年衛武營再造開放後，變身為國家級藝文特區，加上廣大的衛武營都會公園綠地優勢，以及捷運衛武營站的便利機能，拉抬周邊中古物件行情，平均單價漲1.5萬，也因為基期低，故漲幅較明顯。

而最資深的展演廳「國家兩廳院」，每坪單價竟跌6.7%，張旭嵐分析，國家兩廳院地處北市精華地帶，周邊物件釋出少，交易量不多，產品類型以華廈公寓居多，屋齡已高，因此單價略為下修，不過具備交通、生活機能優勢，仍有一定身價，平均單價75.8萬，仍是全台最高貴的藝文住宅區。

展演中心周邊房價與整體行政區行情相比，位於高雄鹽埕區的「高雄流行音樂中心」2020年周邊房價以每坪20.8萬，高於鹽埕區整區均價15.7萬，差幅達32.5％奪冠；而位於台中西屯區的「台中國家歌劇院」2020年周邊房價31.7萬，相較西屯區行情24.1萬，以差幅31.5％居次。

而2020年展演館周邊房價與行政區域房價漲幅差異，南高北低，張旭嵐則表示，台中歌劇院、高雄流行音樂中心及衛武營藝術中心近年因捷運、輕軌等交通、生活機能全面升級，也帶動周邊商機，條件誘因下需求波動也大；而台北資源本來就較成熟，交通網絡廣與便利，即使不比鄰而居，也能經常接觸到藝文表演，因此對於房市的刺激作用反而不顯著。

(時報資訊)