美股上周五個別漲跌，那斯達克與標普皆下挫。周一上午上海與深圳股市齊上揚，為港股造好交易情緒。

周一香港恆生指數高開29點，一度擴大漲逾300點，隨後漲290點或+1.15%，為25473點。國企股(H股)漲154點或+1.5%，為10420點。採擴為表現最好的板塊，領漲2.3%，其中中國黃金更大漲9.6%。資訊科技股次之，領漲2.0%，其中小米漲7.4%。

恆指在上周五公布恆生指數調整結果，小米、藥明生物、阿里巴巴獲選納入恆指，小米上漲6%，藥明升2.5%。騰訊在恆指比重被調整至10%，暫升0.8%。

美團意外未納入恆指，市場分析其指標性不如阿里，業績也是考慮因素，其第二季業績值得觀察，美團一度大跌5%，現小漲0.2%。

美團雖未被納入恆指，但納入國企指，與阿里、小米同納入國企指。

阿里巴巴入選恆指為市場預期中，然周末遭美國總統川普點名，可能為下一波制裁對象，引發市場憂慮，下跌0.8%，暫報244.6港元。

康希諾生物亦獲得納入恆生綜合指數成分股，一度漲逾20%，現升16%。該公司目前為新冠候選疫苗開發的熱門公司。

(時報資訊)