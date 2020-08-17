韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）在新冠肺炎疫情衝擊下逆風高飛，2020年第二季、上半年齊創合併營收、稅後淨利、每股盈餘均創新高的「三高」佳績。隨著7月合併營收再創新高，第三季旺季營運成長動能看旺、再創新高可期。

受績優題材激勵，豆府今（17）日股價開高後放量上攻，一度飆漲9.42％至180元，挑戰7月初觸及的184元新高價。不過，隨後調節賣壓出籠致使漲勢收斂，早盤仍維持近4％漲幅，領漲觀光類股。

豆府第二季合併營收創3.91億元新高，季增2.74％、年增17.05％。毛利率53.99％登近5季高點，營益率12.45％，優於首季11.87％、與去年同期相當。配合業外收益增加，稅後淨利0.53億元，季增46.8％、年增58.26％，每股盈餘（EPS）2.46元，雙創歷史新高。

累計豆府上半年合併營收7.72億元、年增18.11％，改寫同期新高。毛利率53.56％、營益率12.16％，去年同期為53.99％、11.34％。在本業獲利能力增加、配合業外轉盈挹注，稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，亦雙創同期新高。

豆府表示，隨著台灣疫情趨緩，報復性消費自5月起浮現，帶動集團單月營運於4月觸底後回升，部分門市單月營收甚至改寫新高。而因應疫情多方開發餐飲外帶、特色餐盒、與外送平台合作，均降低營運受衝擊程度。

受惠報復性消費熱度未減、無法出國致使國內消費旺季更旺，加上新燒肉品牌「姜滿堂」開業後反應熱烈，豆府7月自結合併營收達1.82億元，月增達19.53％、年增達44.59％，改寫歷史新高。累計1～7月合併營收9.55億元，年增22.4％，續創同期新高。

展望後市，豆府看好振興三倍券效益持續顯現，並因應8月父親節家族聚會用餐人潮，旗下6大品牌同步推出促銷活動，凡消費滿888元即可參加現場抽獎活動，有機會獲得超過5.2萬個大獎，集團可望為8月業績挹注新成長動能。

(時報資訊)