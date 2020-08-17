高雄市長補選落幕，國民黨立法院黨團總召林為洲一席「是該告別韓流了」，引發軒然大波！對此，名嘴羅友志認為，前高雄市長韓國瑜選前站台李眉蓁，帶來的票數代表了四個意義，「林為洲真的確定要把韓流忘掉、切割乾淨嗎？」不過他也提及，林這個說法雖然不見得容於國民黨者，但至少敢上檯面鬥，但出來選舉時大家就團結一致，「難道不是一件好事嗎？」

羅友志在直播中指出，他在選前有訪問陳其邁，陳其邁陣營評估李民調在20%上下；李眉蓁團隊則透露，最後一次民調是16%，吳益政團隊則估李民調不到20%，因為政見會後，李就掉下來了。羅友志強調，這些都是當事人親自講的，應該比聽說的還有準確。

羅友志認為，李眉蓁最後開出25%，增加的9%可以算在韓國瑜身上，高雄市長補選將近一百萬人投票，換算下來，大概9萬人是韓催出來的。他直言，韓出來講兩句話，就讓李多了這麼多票，還比民眾黨得票數多，光最後站台就宣告民眾黨死亡，柯文哲傾全黨之力加上柯的個人魅力，也比不過一個已經被打趴的韓國瑜，「林為洲真的確定要把韓流忘掉、切割乾淨嗎？」

羅友志提及，韓國瑜出來代表幾個意義，一、韓一個人催出的票數，可以讓三個市議員選上。二、李眉蓁過20%門檻。三、吳益政丟了200萬。四、柯文哲兩個多月幫吳益政輔選，還不如韓幫李眉蓁站台10分鐘。

對於林為洲一席「是該告別韓流了」，羅友志認為，林的話有不同解讀，包括說林要切割韓粉以及另一派認為林是說國民黨要贏，不能光靠韓粉。羅友志提及，名嘴謝寒冰點破一件事，也就是林為洲就是民進黨的人，但這不會是壞事。他說謝寒冰眼中的林為洲，是國民黨沒有的性格，因為國民黨的人要聽話、黨主席說了算、不能有自己的意見，林為洲進來可以改變國民黨生態。

羅友志表示，或許大家不能完全接受這個說法，但他希望大家想一想，林雖然刺、殺這種方式，不見得容於現在支持國民黨的人，但其實國民黨少了鬥爭的風氣，林的好鬥或現在鬥韓國瑜的作法未嘗不是好事，敢上檯面鬥，但出來選舉就大家團結一致，難道不是一件好事嗎？

(中時新聞網)