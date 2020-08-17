大陸手機大廠小米董事長兼CEO雷軍在抖音開啟直播帶貨首秀，在直播進行兩小時後，銷售額破人民幣（下同）上億元。陸媒報導，雷軍此次直播一共上架了20多款產品，包括小米10至尊紀念版、K30至尊紀念版、小米體重秤、小米透明電視等。在談到首次直播帶貨的感受時，雷軍稱，這麼多產品這麼快被搶光，還是很有成就感的。

大陸手機小米為紀念成立10周年，在中國市場推出小米10至尊紀念版及Redmi K30至尊紀念版，首賣均熱銷。小米於官方微博表示，小米10至尊紀念版首賣日僅10分鐘銷售金額突破4億元，對比小米10 Pro首銷2億元的銷售額翻倍。

Redmi K30至尊紀念版則於8月14日早上10時正式開售，首賣1分鐘，全平台銷量已突破10萬部。Redmi K30至尊紀念版以1,999元起的親民定價，也與小米9年前推出的首部手機售價相同。

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