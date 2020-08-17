桃園市桃園區南門里一名60歲的蔡姓婦人，疑似患有「囤積症」，每日不斷的撿拾垃圾，帶回3層樓的自宅堆積；垃圾所發出的惡臭令周遭鄰居無法忍受，向相關單位投訴，但蔡婦即使收到通知，也依舊不願改善住家環境。近日，蔡婦家中的容器被發現積水中已孳生孑孓，衛生局因此前往蔡婦家中進行檢查，耗費了3天的時間，才將近30噸的垃圾全數清理完畢。

婦人家中容器積水已開始孳生孑孓。（圖／翻攝自黃婉如臉書）

據了解，蔡姓婦人平日外出都會撿拾垃圾、廢棄家電等雜物回家堆放，在經過長時間的堆積，雜物開始發出嚴重惡臭，讓周圍鄰居難以忍受，不斷向警察及相關單位投訴，但蔡婦卻遲遲不願改善，讓鄰居十分困擾。

根據《ETtoday》報導，近日相關單位發現，蔡婦家中頂樓的積水容器，開始有孑孓孳生擔心引發登革熱，因此桃園衛生局使採取強硬態度，前往蔡婦家中查看並清理；不料，才剛進門就看見堆積到天花板的雜物，初步估計大約有近30噸垃圾；清潔人員自13日開始整頓，動員了70人，還借調大型機具整整清理了3天，才將垃圾全部清空。

衛生局強制清理，耗費3天才清光近30噸垃圾。（圖／翻攝自黃婉如臉書）

桃園市市議員黃婉如更在眾人整理時於臉書開直播，將整個過程PO上網，「瓦斯筒大大小小10個，不明的化學物質一堆，還會冒煙，沒水沒電，進出用爬的又隨地大小便，（讓）鄰居忍無可忍。」另外，她也在文末寫下，「政府相關單位是否有注意到，社會上是否還有這種人」。黃婉如指出，這類人的收集習性猶如不定時炸彈，呼籲民眾要多注意自家安全。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)