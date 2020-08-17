結婚是一件喜事，新人們都希望前去參加的友人，都能留下難忘的回憶，但有名網友在《爆怨公社》表示，友人前往高雄某餐廳幫新人梳化，恰巧遇到要付給飯店的尾款不翼而飛，雖然報警處裡，但警方到場後，男警官要求進出新娘休息室的相關人員都要脫光搜身，以示「清白」，讓在場的人都覺得相當不合理。

據原PO表示，友人是新秘，由於接到一對新人的CASE，便帶著助理前往該飯店替新人梳化，原以為一切都進行的順利，但在二次進場之後，再回到休息室要換裝時，便發現高達12萬5要付給飯店的尾款現金全不翼而飛，不過當下並無立刻報警，報警是在宴客完之後的事。警察到場後，要求進出新娘休息室的新秘、助理及相關可疑的男子必須脫去身上衣物，進行搜身檢查，讓友人認為相當不合理，表示若要搜包、搜身她都可以接受，但要褪去身上的衣物，無法讓人接受，是在查緝毒品嗎？

新人的尾款不翼而飛，警方到場搜查卻要求脫光搜身。（圖／爆怨公社）

友人說，警察到場後有查驗相關人員身分，並無前科及無相關犯罪資料後，便說要搜身，一開始先是搜了較可疑的男士，接著就輪到她，進去後開始褪去鞋子、襪子、褲子及內褲等。其中新娘、新郎也列入了搜身範圍，但友人表示，12萬5要藏在鞋子內真的有困難，一般人不會這麼做，再者，要裸體搜身，讓她質疑是否涉及執法過當？

據《ETtoday》報導指出，案發於本月16日晚間9點半左右，接獲報案指出湖內區一對新人要交付給飯店的尾款遭竊，員警到場檢視資料，報案人表示最後一次見到婚禮預備金到發現遭竊，這中間共有5個人。

新人的尾款不翼而飛，警方到場搜查調查。（圖／爆怨公社）

警方在事後進一步表示，由於當時事態突然，為釐清在場賓客的嫌疑，徵得當事人同意後，員警才會採「一對一」方式，至相對隱密的房間做檢查，過程中均經過同意後才進行，衣物都由當事人自行褪去，由於最終也並無發現尾款的去向，警方將擴大持續調閱監視器積極偵辦。

(中時新聞網)