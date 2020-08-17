直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇（蘇姓民眾提供）

眼鏡蛇不是發出「嘶嘶聲」，而是「喝喝聲」。（蘇姓民眾提供）

時序進入夏日，也是爬蟲類出沒的季節，鄉間、山邊經常可見蛇類出沒，包括龜殼花、眼鏡蛇、赤尾青竹絲、百步蛇、雨傘節等毒蛇也經常可見。一名台東長濱農民就在自己田間發現眼鏡蛇，即使尾巴被大剪鉗住，依舊兇狠昂首吐信，只不過牠發出的不是「嘶嘶聲」，而是「喝喝聲」，相當特別。

在台東縣長濱鄉種植香檬的蘇姓農民，昨（16日）上午整理農地時，發現狗狗不知對著什麼生物狂吼狂叫，走過去一看，赫然發現是一條眼鏡蛇！蘇姓農民眼明手快用大型農用剪鉗住眼鏡蛇尾巴，但眼鏡蛇不甘示弱，依舊昂首吐信，不斷對著他作勢攻擊。

不過從影片可以發現，眼鏡蛇攻擊時並非發出「嘶嘶聲」，而是有點類似人聲的「喝喝聲」，相當特別。

蘇姓農民表示，自己的田地沒有使用農藥，一切「純天然」，蛇類等生物出沒是很正常的事，而這條眼鏡蛇雖然凶悍，但是屬於「嬌小可愛」的「小隻馬」，加上女兒求情，最後將牠放生到田地邊緣去了。

台灣約有40種以上的蛇種，其中10幾種有毒，以龜殼花、赤尾青竹絲、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇、鎖鍊蛇這6種毒蛇最常見。每年的7月到9月是毒蛇出沒季節，也是被咬傷的高峰期，以青竹絲占第一位。

民眾到戶外活動如何避免毒蛇咬傷？

(1)勿抓蛇或逗蛇玩

(2)在毒蛇出沒地區活動，宜穿皮靴或厚長褲，勿赤腳或僅穿拖鞋

(3)在未詳細診視前，勿空手伸入中空的原林或濃密的雜草堆中或翻動石塊

(4)跨過石塊或木頭等物，應注意防備另一側可能有毒蛇棲息

(5)露營時應選擇空曠而乾燥地區，避免紮營於雜物堆附近，晚上應升起營火 或火炬於營帳周圍，尤其是夏天的夜晚

(6)大部份毒蛇皆是游泳高手;在毒蛇常出沒地區，勿涉水或游泳，以防被水中 毒蛇咬傷

(7)蛇類喜歡棲息的地方如：草如：草堆、石縫、枯木、竹林、陰濕處、溪畔等，經 過時應特別注意

(中時新聞網)