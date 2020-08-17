南韓人氣南星劉以豪即將推出全新個人EP，13日於個人IG上搶先以3國語言公開好消息，吸引不少粉絲及明星好友留言，沒想到裡面竟然出來「韓流女神」少女時代成圓潤娥，以超流利的中文祝福。

素有「台灣最萌男友」之稱的劉以豪，以帥氣的外表與呆萌的笑容在IG上融化一票「泡菜妹」的心，使他主演的電影《帶我去月球》、《比悲傷更悲傷的故事》在韓國創下不錯的票房，甚至接連收到南韓綜藝節目《超人回來了》及《街頭美食鬥士 (第二季)》、《Twogether》的主持邀請，在韓地位扶搖直上。2018年還曾到南韓參加AAA頒獎典禮，與女神潤娥一同擔任頒獎嘉賓及受訪，潤娥以一口流利的中文與劉以豪對答並主動幫忙翻譯，讓現場和樂融融，令不少人期待將來合作的可能性。

在 Instagram 查看這則貼文 劉以豪 Jasper Liu 류이호（@ryu19860812）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 30 日 上午 2:11 張貼

而即將推出首張個人EP的他，近日在個人IG上以中、英、韓三國語言向粉絲們宣傳，沒想到留言區竟出現潤娥留言表示「哇！恭喜你，我也想看想聽，加油。」劉以豪立即回應感謝祝福，兩人的互動再度激起粉絲們敲碗坐等合作消息。

(中時新聞網)