為迎接七夕情人節，台灣虎航與KKday再度聯手推出「2020攜手起飛這就示愛」空中微旅行，今天下午2點開賣，起飛日期為本月22日、25日，順利搭上這兩班航班的情侶，日後還可獲得虎航不限航點來回機票2張；前提是情侶不能換人，一旦分手機票就沒收！

虎航表示，兌換機票時必須和本月一起搭機的另一半全程同行，不可單張、也不能換人，否則視同放棄，「歡迎感情堅貞的情侶們，手牽手空中放閃。」

空中微旅行體驗行程，17日下午2時於KKday開賣，飛航過程中，除可享用精緻下午茶，乘客還有好禮三選一：台北六福萬怡酒店雙人房住宿一晚、台北晶華酒店雙人房住宿一晚加贈基隆和平島及正濱漁港一日遊、君悅寶艾求婚餐桌（含餐）。

KKday並獨家設計未來告白明信片，乘客可任選從日本或韓國寄回；加碼獨家愛情見證，情侶完成機上放閃任務後，即可獲得台灣虎航不限航點來回機票兌換券2張。

(中時 )