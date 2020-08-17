8月17日上午，在「點亮深圳，5G智慧之城」發佈會上，深圳市市長陳如桂正式宣佈深圳市實現5G獨立組網全覆蓋， 深圳率先進入5G時代。

華為輪值董事長郭平在深圳「點亮深圳，5G智慧之城」發布會上發表了題為「將深圳打造成全球數位經濟樣板」的演講，他表示，數位經濟正成為增長的主引擎，下一階段全球將聚焦於發展5G行業應用，釋放5G紅利，華為將構建開放平臺，加速千行百業數字化轉型。

(旺報 )