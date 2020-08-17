深圳實現5G獨立組網全覆蓋 率先進入5G時代 11:412020/08/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳實現5G獨立組網全覆蓋 。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8月17日上午，在「點亮深圳，5G智慧之城」發佈會上，深圳市市長陳如桂正式宣佈深圳市實現5G獨立組網全覆蓋， 深圳率先進入5G時代。 華為輪值董事長郭平在深圳「點亮深圳，5G智慧之城」發布會上發表了題為「將深圳打造成全球數位經濟樣板」的演講，他表示，數位經濟正成為增長的主引擎，下一階段全球將聚焦於發展5G行業應用，釋放5G紅利，華為將構建開放平臺，加速千行百業數字化轉型。 (旺報 ) #5g #深圳 #全球 #華為 #數位經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦人壽財務體質穩健 資產總額突破5兆 04:102020/08/17 產業特刊 5G開台4G變慢 網友申訴暴增 09:032020/08/17 生活 亞洲工業4.0暨智慧製造展 志鋼金屬 秀5G機殼實力 04:102020/08/17 產業特刊 專家傳真－邁向15億支5G智慧手機的前景 04:102020/08/17 專題周報 外資瘋A股 南韓投資額單月新高 04:102020/08/17 產業財經 《科技》SEMICON SEA線上大會 愛德萬測試秀端到端解決方案 08:012020/08/17 財經 臺灣5G ETN上市兩周 狂賣八成 04:102020/08/17 證券．權證 大陸5G手機 7月出貨首度下滑 04:102020/08/17 產業．科技 5G取經南韓 熱潮等明年下半年 04:102020/08/17 生活新聞 周線連九紅 高檔震盪整理 04:102020/08/17 財經要聞 兩岸熱門新聞 大陸「嘉陵江」洪峰過境略陽 河水倒灌淹街2.8萬人撤離 - 兩岸 林鄭月娥退回榮譽院士名銜 英劍橋大學回應 - 兩岸 陸軍事施壓透玄機 胡錫進：下次就是南北東環島大演習 - 兩岸 中美無人機角逐 陸起步晚10年 - 焦點新聞 - 旺報 美軍搗彈 選在大陸家門口 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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