世上無奇不有！台中市南屯區日前凌晨2點多，發生一起疑似男女感情糾紛，女駕駛把車停在路邊，沒多久與男友發生口角，雙方一言不合當街爭吵，男姓友人從車內拿出球棒朝轎車一陣猛砸；女車主不甘示弱，發現愛車被砸，衝到對街停車場朝男友的車子猛砸，警方指出，雙方互不提告，各自開車離去。

警方指出，台中市警局獲報15日凌晨2時許，1名女駕駛把車停在路邊，沒多久男性友人現身，雙方一言不合當街爭吵；男姓友人從車內拿出球棒，朝轎車一陣猛砸。女車主連忙衝到對街停車場，確認男姓友人的車停在那邊，回頭撿起球棒，衝向對方的車一陣猛砸。

警方表示，男女雙方就共用同1根球棒互相砸車，男子前後砸5、6下，轎車擋風玻璃裂1個洞，兩人當街互砸愛車，最後球棒放在車頂上，兩人就靠著車門談判，警方到場後，雙方互不提告。

警方發現黑色轎車後擋風玻璃，被打凹了2兩個洞，車內滿是玻璃碎片，後照鏡也慘遭波及；引擎蓋上留下很多條刮痕，甚至旁邊還有小碎石，擋風玻璃正中間還裂成蜘蛛網狀等，左側2片車窗，各破1個大洞碎玻璃搖搖欲墜。

警方強調，因雙方是各砸各的，且事後互不提告，被砸的轎車由男女雙方各自開車離去。

(中時 )