勞動部今(17)日公布最新減班休息統計，自上周減班家數與人數創疫情以來最大減幅後本期再微幅回升，計有事業單位800家、實施人數1萬9458人，較前1期增加66家、231人。

勞動部每周公布國內實施減班休息事業單位家數及人數，截至目前計有800家、1萬9689人實施減班休息，雖然各行各業都有減少，但製造業仍佔大宗，實施狀況達312家、1萬3432人，雖然較上期增加30家，但人數減少145人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本次家數增加較多的仍是製造業，當中各項製造產業有微幅的增加和減少，但以民生工業減幅以減少1011人為最，是因有家較大的隱形眼鏡廠商停止實施減班休息，該廠員工數就多達1000多人。

黃維琛說，金屬機電部分的家數人數都增加，人數較上期增加884人，係由於製造業受整個結構性影響嚴重，國外疫情仍在延燒，上下游供應的模具、機件等造成訂單數不足，受到的打擊仍屬嚴峻，但強調數字是變動的，若國外有城市解封，個別廠商就會逐漸恢復訂單需求。

另外批發零售也和製造業有所連動，製造業有些零件是自己生產，有些則是透過零售代理商由海外買入，而國旅振興目前正在啟動，和振興國旅相關的批發零售就有好轉跡象。

由於疫情關係仍有邊境管制，住宿餐飲和支援服務業如支援旅行社家數人數仍有微幅上升，希望未來紓困3.0能提供相關協助。

(中時 )