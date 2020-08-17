加州出現罕見火龍捲

2020年變幻莫測，這次出現的異象是氣象學家所謂的火龍捲（firenado）。

據CNN新聞網16日報導，加州周六發生火災，而就在現場附近，出現了罕見的火龍捲。美國國家氣象局（National Weather Service Office）發出龍捲風警告，說洛亞爾頓野火（Loyalton Fire）形成了火積雲。

而氣象專家布林克（Haley Brink）說，它能形成時速超過60英里（近100公里）的火龍捲。火積雲通常會在大火或火山上方等，溫度急遽上升的地方形成。布林克指出，當火溫度升高，捲入煙，火與塵土時，就會在火焰上方產生火龍捲。

火龍捲是如何形成的

火龍捲核心的溫度可達1,090°C，熱到足以從地上吸起重燃灰燼，而這通常足以變成火焰渦流或火龍捲。此外，它不僅能持續延燒好幾小時，往往也無法直接撲滅

而大型火龍捲可寬達十幾公尺，高度更可能超過300公尺，具有致命危險。例如，2018年時，1名消防隊員和1名推土機駕駛在設法撲滅北加州「卡爾大火」（Carr Fire）的過程中，便因火龍捲而喪生。據國家氣象局估計，它大約相當於時速超過143英里（約230公里）的龍捲風。

如今加州，奧勒崗州和科羅拉多州官員正致力與一連串野火搏鬥，由於大火延燒，已燒毀了超過10萬英畝土地。而隨著氣溫在美國許多地區升高，火勢可能變本加厲。

(中時新聞網)