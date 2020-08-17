藍鳥有個多事之夜，陣中打擊率最高的畢薛特(Bo Bichette)被放入傷兵名單，原本與光芒隊之戰還握有領先，但4局上遭日籍強打筒香嘉智敲出逆轉3分炮，讓苦主投手修梅克(Matt Shoemaker)相當不滿，質疑主審好球帶，退場後不斷碎碎念，最後被驅逐出場。

藍鳥強打畢薛特打擊率名列美聯第2，但今日因為右膝扭傷被放入傷兵名單中，對陣容造成很大影響。

藍鳥今日的先發投手修梅克，前3局成功壓制光芒，但4局上半2人出局一、二壘有人時，面對筒香已經取得2好球，接下來塞一顆內角伸卡球，修梅克認為三振後自行想走回休息室，不過卻沒得到主審青睞，下一顆球就被筒香敲出逆轉3分砲，雖然修梅克仍用三振完成此局，但他退場時忍不住怒吼一聲，還轉頭對主審碎碎念，結果遭到驅逐出場。

「我直到現在還是很震驚，」修梅克說自己自5歲開始打棒球以來，從未被驅逐出場過，「我沒用任何一個不好的單字，並沒有攻擊性言詞，但還是被驅逐了，我只說了『這不可能』，觀眾席沒有任何球迷，他應該要聽得很清楚才對。」

而最令修梅克沮喪的，是在他被驅逐之前，自認是本季狀況最好的一場，下半局隊友用全壘打扳平比數，幫助修梅克逃過敗投，但可惜藍鳥仍以5比7輸球。

(中時 )