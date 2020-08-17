中國銀保監會主席郭樹清撰文表示，新冠肺炎疫情發生後金融領域出現新的重大挑戰，預計今年總體槓桿率和分部門槓桿率都會出現較大反彈，金融機構的壞帳可能大幅增加，此外需嚴格防範影子銀行反彈回潮。這是郭樹清在一週內兩度表態需關注銀行壞帳風險，足見大陸金融機構資產品質正面臨極大考驗。

郭樹清在最新一期「求是」雜誌刊登署名文章，他稱，高風險影子銀行生存的土壤尚未完全剷除，稍一放鬆監管，極可能全面回潮，導致前功盡棄。他指出，2019年銀行業新形成人民幣（下同）2.7兆元不良貸款，出現疫情「黑天鵝」後，資產品質加倍劣變不可避免。由於金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期帳面利潤具有較大虛增成分，不良資產將陸續暴露。

他稱，金融機構要採取更審慎的財務會計制度，做實資產分類，充分暴露不良資產。日常監管上，不簡單將不良率上升作為評判標準。此外，要利用撥備監管要求下調騰出的財務空間，加大不良資產處置。制定切合實際的收入和利潤計畫，增加撥備計提和資本補充。疏通不良資產處置的政策堵點，為提高金融體系穩健性創造更有利條件。

郭樹清還表示，利率下行一致性預期強化後，有可能助長槓桿交易和投機行為，催生新一輪資產泡沫；金融資源有可能再次向高風險領域集中；結構複雜的高風險影子銀行也容易捲土重來。

(工商 )