蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）於近幾周各自宣布將拆分股票，帶動股價飆升，引發外界揣測是否有更多企業將跟進，對此分析師表示，不排出其它企業追隨蘋果及特斯拉腳步的可能性。

標普道瓊指數分析師Howard Silverblatt向媒體指出，「所有人都在談論這件事，許多企業在觀察數據，並詢問是否應該拆分股票。」

Silverblatt更表示，「其它企業確實有可能在某個時機跟進特斯拉及蘋果、實施分割股票以吸引更多散戶，即便這麼做只是表面上好看的一個做法。」他點出，蘋果及各斯拉不會是今年唯二分割股票的企業。

Ally Invest投資策略長Lindsey Bell則持保守看法，蘋果於七月宣布分割股票後Bell指出，現在仍難以判別是否會引發新一波股票分割潮，她點出，蘋果於2014年便曾實施分割股票，但當時只有網飛（Netflix）跟進、於2015年七月宣布將一股拆分成七股。

為吸引更多散戶，蘋果於7月30日宣布，自8月31日起將股票一拆四，藉此讓股價更親民，自消息宣布以來，蘋果股價截至目前已狂飆至近460美元，寫下20%漲幅。

上週二（11日）美國電動車大廠特斯拉也跟進，宣布自8月31日起將股票一股拆成五股的計畫，消息一出特斯拉盤後股價飆漲逾7%。

(工商 )