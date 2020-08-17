就算都被國王高層逼迫下台，前國王總管迪瓦茲到現在還是死不認錯！外界認為迪瓦茲擔任國王總管期間最大敗筆，就是2018年選秀會沒用榜眼籤選擇東契奇，而是近兩年傷痛不斷的貝格利，沒想到迪瓦茲最近竟嗆，「時間會證明的！」

「那是我的決定，」迪瓦茲辭職後受訪表示，「我仍然相信貝格利擁有很大的成長空間，但我需要更多時間去證明這點，我相信貝格利將會證明看衰他的人都是錯的，但在這個聯盟，你必須馬上有所表現，人們沒有耐心，但我不會後悔。」

其實迪瓦茲當年這個決定相當詭異，因為他跟東契奇的父親交情不錯，也很清楚斯洛維尼亞籍的東契奇有何能耐，卻不斷對外表態貝格利比較適合國王，最後在2018年用榜眼籤選走貝格利，東契奇被老鷹用探花籤挑走，且馬上換給獨行俠。

攤開東契奇、貝格利生涯前兩年例行賽數據，可說完全打臉迪瓦茲，東契奇場均24.7分、8.5籃板及7.3助攻，今年更帶領獨行俠闖進季後賽，反觀貝格利兩年來只打75場，平均只拿14.8分、7.6籃板與1助攻，迪瓦茲的選擇大錯特錯！

(中時 )