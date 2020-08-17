普台高中學生以「海洋垃圾清潔機」榮獲金牌殊榮，展現厚實的研究能量。

2020年，南投普台高中5支隊伍(26 名學生)首戰「2020 iWorld 世界發明競賽」，以「水陸兩用鞋」、「海洋垃圾清潔機」發明，榮獲2金殊榮；「新式止血帶」、「半開手壓瓶」及「360度全方位電風扇」拿下3銀的好成績。5支參賽隊伍技壓群雄，成績耀眼！

由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）所主辦的 iWorld 發明競賽是一個國際性的科學競技平台，讓全世界的創新發明家及擁有發明天賦的學生，透過網路競賽的方式，展現具有卓越創造力的研究成果。除此之外，WIIPA 邀請全球各領域專業人士擔任評審團，針對參賽作品的發明理念、提案技巧、作品特點、設計模式及市場潛力等面向進行嚴格評選。

普台高中一舉奪金的「海洋垃圾清潔機」由孟令曜、賴昱勳、張家毓、詹宸翰和高丞緯所設計，學生利用感應器檢測漂浮物，同時回收垃圾，清潔機上加裝太陽能板，不需充電便可在海上長時間運行。此發明不僅突破手動操作及更換零件的限制，還大幅降低製作成本，獲得評審高度讚賞。同樣併列金牌的「水陸兩用鞋」，是由陳定鍇、黃楷崴、黃棋勵、李心圓、戴子淵和閻傳詠共同設計，「通風構造」的巧思，讓許多熱愛戶外運動的人，不必再擔心足部悶熱、細菌滋生的問題。

普台高中學生以「新式止血帶」摘銀，獲得專業評審團的肯定與青睞。

由高承浩、方千瑋、高詮賀、林登樺與曾婕茵合作研發的「新式止血帶」得到銀牌，將傳統止血帶改良成佩戴式，只需轉動一下止血帶上的開關，止血帶馬上充氣，為受傷部位提供立即性的保護，達到快速止血的作用。

普台高中學生以「半開手壓瓶」奪銀，展現具有卓越創造力的研究成果。

同樣摘銀的還有姚沛欣、鐘勝寬、柯辰達、吳重泉與胡道瑜構想的「半開手壓瓶」，以及江品勳、張育嘉、王勝弘、曾宥嘉及李亭誼發明的「360 度全方位電風扇」。「半開手壓瓶」以「惜福」的概念為發想，將瓶子底部設計為分離式瓶身，減少液體殘留的狀況。而「360 度全方位電風扇」則改善傳統電扇單一風向的問題。

普台高中學生以「360度全方位電風扇」贏得銀牌，在眾多參賽隊伍中脫穎而出。

普台高中校長林秋惠指出，同學們以厚實的研究能量和出色的科學原創性在眾多參賽隊伍中脫穎而出，五件參賽作品均獲得專業評審團的肯定與青睞，十分難得！

(中時新聞網)