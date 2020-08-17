WWE摔角女星索雅(Sonya Deville, 擂台名, 本名Daria Berenato)本周日差點遭到一位跟蹤狂綁架，這位叫做湯瑪斯(Phillip Thomas)的24歲白人在庭院牆壁挖洞躲進索雅的家，準備等她睡了再下手。湯瑪斯被逮捕時身上持有刀子、塑膠扣繩、膠帶、榔頭以及各種物品，他被控告跟縱、持械竊盜、夜闖民宅、意圖綁架、毀損他人財產。

美媒ESPN引述警方說法，這位湯瑪斯在網路追蹤索雅多年，這次打算下手綁架，事前策畫長達8個月。湯瑪斯挖洞闖入索雅在佛州的家，埋伏4個小時偷聽，確定她睡著了才動手，但湯瑪斯半夜2點43分從後門進去的時候觸發保全系統，索雅家中還有另一位朋友，兩人驚逃出門報警，警察很快就來抓住湯瑪斯。

26歲的索雅是女同性戀，曾打過綜合格鬥，幾年前轉行職業摔角，也參加真人秀節目。警長指出，嫌犯湯瑪斯與索雅互不相識，原本只是網路粉絲，但他像著魔一般迷戀索雅，後來決定下手綁架並傷害她。索雅隨後在推特報平安，說她確實嚇壞了，感謝警察迅速反應制伏歹徒。

(中時新聞網)