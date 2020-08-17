國民黨副祕書長謝龍介。（黃福其攝）

國民黨在高雄市長補選大敗，身兼國民黨政策會執行長的立院黨團總召林為洲昨在臉書上表示，國民黨該「告別韓流」，遭韓粉出征。挺韓大將、國民黨副祕書長謝龍介上午為林為洲緩頰，強調很多人誤解林的意思，林的重點是要結合不同力量，不是切割，很多韓粉朋友去出征「大可不必」。

謝龍介上午國民黨中央黨部受訪表示，林為洲發文的重點是，以現在國民黨的狀況靠韓國瑜一個也不夠，韓流只是一股力量，國民黨要重回執政為人民奮鬥，必須結合不同的聲音跟不同的力量，這不是切割，而是要結合更多共同力量。

他說，可能很多人誤解林為洲的重點，很多韓粉朋友去出征，「我倒覺得大可不必」。

對於江啟臣是否可能遭黨內「逼宮」？謝龍介認為，明眼人很清楚江啟臣上任到今天就是要清理戰場，苦戰、難戰，國民黨還是要面對。

謝龍介表示，國民黨到現在告一段落，3週後的全代會要提出比較新的結構方向，重整部隊、重新站起，沒有時間休息；人民都苦不堪言，國民黨必須時刻為人民戰鬥，才是稱職在野黨，如果在野黨沒戰力，那不必檢討，很快就會被淘汰。

(中時 )