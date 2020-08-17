今日成立大會 (吳家豪攝)

立院今日成立「中華民國與捷克友好聯誼會」、「中華民國與西班牙國會議員友好協會」，外交部次長曾厚仁於會中受訪表示，有關捷克參議長維特齊、布拉格市長賀瑞普你月底來台訪問，會想出有效又不影響的防疫方式，若一昧採取隔離，恐怕人家就不來了。

今日出席成員，包括萬美玲、吳怡玎、李德維等10多位國民黨立委，捷克方則由捷克經濟文化辦事處駐台代表Mr. Patrick Rumlar代表。會中也通過會長由萬美玲、副會長為國民黨立委許淑華、陳以信、民進黨立委蔡適應等人擔任。

曾厚仁回應，月底捷克訪問團預計人數達90人，來台是否還要經過隔離或是採「外交泡泡」等方式，這部分還在跟防疫指揮中心協調聯繫，做到防疫上最好的準備。「你真正隔離的話人家都不會來」，會想出一個有效率的方式，既能防疫，又能達到訪問最好的效果。

曾厚仁指出，所有防疫規定都嚴格執行，包括外賓分流行動、活動實名制，接待的方式都是以「人盯人」戰術做接待，所有的安排都比一般安排複雜。至於會到哪邊參訪，目前還在規劃中。

(中時 )