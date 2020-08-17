立委何志偉（右三）贈送雲林警方200份雞排，感謝破獲偽造3倍券。（張朝欣攝）

民進黨立委何志偉力挺振興3倍券，上個月公開表示「警方若有查獲假券，我就發1000份雞排」，結果本月14日雲林縣虎尾警分局就查獲偽造3倍券工廠，17日何志偉履行承諾，前往虎尾警分局贈送200份雞排，虎尾警分局則將100份雞排轉贈給轄內育幼院，與更多人分享破案喜悅。

何志偉17日上午帶著200份雞排到虎尾警分局，他表示之前承諾若查獲假的3倍券，願意發放1000份雞排，今天先要感謝辛苦的警察人員們，因此親自贈送200份雞排給破案的虎尾警分局，希望大家一起努力防堵偽造3倍券。

何志偉說警方很努力，讓3.7億元的偽券沒有流入市面，否則後果不堪設想，至於還有1000份雞排，將在台北士林、大同地區發送，帶動大家消費，他打趣說「這些被製成雞排的雞是無辜的，今年普度會幫牠們念經」。

何志偉上個月22日在臉書表示「這陣子，從3倍券不好用、很麻煩，到現在甚至有民代公開開記者會，造謠有假的3倍券在市面上流通」、「志偉不能阻止別的黨派信口開河，但至少可以懸賞鼓勵遏止犯罪，如果這個暑假警方有查獲假的3倍券，我願意公開發放1000份雞排」。後來又加碼至1200份雞排。

結果本月14日雲林縣虎尾警分局就查獲偽造3倍券工廠，查扣偽造500元面額的3倍券成品近1000張、半成品近800張，總市值約250萬元。另估算現場偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造3倍券達3億7千餘萬元。

何志偉14日隨即在臉書表示，各位不用敲碗了，雲林警方一舉查獲3.7億元偽造3倍券的消息我已經看到了，他說到做到，下周就會發雞排，敬請期待。另外，為了感謝雲林虎尾警方快速偵破案件，也會致贈雞排聊表謝意。

(中時 )