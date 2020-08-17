雲林古坑75歲阿嬤平時靠賣鳳梨維生，為了替亡夫撿骨，3年來省吃儉用積攢下14萬元，日前卻有竊賊在正中午時潛入阿嬤家中，將積蓄和金飾一掃而空，阿嬤發現此事後痛哭倒地、連忙報警，警方現則鎖定可疑人士，相關案情仍待釐清。

據悉，阿嬤因年紀老邁而行動不便，走路還須靠柺杖支撐，但為了讓老伴後事圓滿，3年來省吃儉用存亡夫的撿骨費，子孫給她的紅包錢也捨不得花，辛辛苦苦積攢下14萬元，卻於日前遭竊賊偷走。

12日中午，阿嬤當時在外工作，犯嫌發現阿嬤家中沒人，試探過後大膽入內偷竊，翻箱倒櫃尋找值錢物品，最終將床墊下藏的14萬元和屋內金飾全部偷走，阿嬤返家後發現小偷光顧，血汗錢更被一掃而空，難過的痛哭倒地，怒罵小偷「太缺德」。

警方接獲報案後深入調查，目前已鎖定可疑人士，將盡快追捕到案以還給阿嬤公道。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)