大陸知名復旦大學日前被當成拍攝限制級影片場所，一名長髮正妹全裸在校園裡到處走動，攝影師在旁全程拍攝，拍完後將影片發布到網路圖利，遭致網友與校方炮轟。

裸女拍遍校園內各處，完全無視他人目光。（圖／翻攝自網路）

這段4分鐘影片在大陸復旦大學拍攝，影片中可見一名長髮仙氣女子，一絲不掛在校園裡行走，包括操場、教學大學與自習室，完全無視外人眼光，也不擔心被沿路的監視器拍下，更扯的是，就算教室裡有人，也會偷偷跑進去拍一段，全程都有攝影師掌鏡拍攝，事後還將影片上傳到網路。

據了解，這4分鐘影片只是一部分，想看完整版的人，只要加入VIP會員就能全程觀看，明顯是藉此謀利。

網友搜查後發現，拍攝團隊設有直播平臺，原本的製作名為「極限露出挑戰」系列的有關片段，但闖入大學名校拍攝引起眾人反感，網友紛紛炮轟怒斥「有顧過我們的感受嗎」、「有傷風化，凡事有限度」、「學校是學習的地方，不要破壞校內秩序」。

(中時新聞網)