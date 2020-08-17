◎跟韓國瑜路線說掰掰？侯友宜：不需要苛責別人

高雄市長補選落幕，新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及這是否意味「要跟韓國瑜路線說再見」？侯友宜表示，其實每件事都應檢討自己，而不是檢討別人，只有反省自己才是團結往前走的最大力量，「不需要苛責別人，不需要埋怨別人，大家應該團結一起全力以赴」。

◎比對行賄立委細節 北檢今早再提訊郭克銘與李恆隆

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，為盡速釐清案情，今天上午、下午將分別提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程。

◎台南市文旦大果收購 19日啟動

台南麻豆文旦進入採收期，農委會啟動加工果及大果2階段收購計畫，南市第一階段加工果申請量已達430公噸，市府19日將追加500公噸收購量，另外一般農民關心的第二階段大果收購也拍板定案，在周三同步啟動，收購價每公斤10元以上，將做為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，市長黃偉哲表示，要將內銷、加工、外銷做到最好，提高農民收益，讓農民賺錢。

◎中和警與環保局聯合稽查 杜絕噪音車輛

新北市中和警分局為維護轄區交通安全與居住安寧，15日22時至24時擇定轄區5大路口，與環保局人員共同實施擴大聯合稽查勤務，計攔查3262輛汽、機車，對於違反噪音管制法製作紀錄表計有106件，並對各項交通違規舉發5件，與環保局人員共同維護中和地區用路人安全與優質居住品質。

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