僅1年時間，香港首批虛擬銀行已有半數入場，截至目前已有4家機構成功開業，並推出各自的攬客利器。從目前產品來看，多家開業機構均瞄準存款產品，將「高息」作為一大賣點，並結合各自情況進行不同程度的創新。

例如首家開業的眾安銀行主要推出零門檻的活期存款產品。以開業當天年利率為例，無論起存額多少，用戶均可享受1％（因應市況調整利率）的活期高息，不過此利率僅適用於50萬港元或以下的存款額，超出上限部分將按基本活期存款利率計算。

據《北京商報》引述麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，機構普遍青睞高息存款攬客，是虛擬銀行採取的常規策略，後續開業的虛擬銀行也會繼續採用。第一是因虛擬銀行缺乏實體網點，必須通過線上攬客，而收益與費用是最能觸動客戶敏感神經的影響因素。

第二是虛擬銀行的互聯網股東此前大多通過燒錢獲客打開市場後站穩腳跟，這種戰略嘗到甜頭後，同類風格會延續到旗下成立的新公司身上。

香港金融管理局於2019年上半年相繼給8家虛擬銀行發出牌照，目前已有眾安銀行、天星銀行、匯立銀行、Livi Bank 4家正式開業，其他4家包含螞蟻銀行、MOX Bank、平安壹帳通銀行、富融銀行已進入試營業階段。

(旺報 )