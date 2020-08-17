美國總統川普的親弟弟羅伯特（Robert Trump）15日病逝紐約，消息曝光後不久，推特上就出現「#死錯川普」的惡毒標籤，希望是川普本人過世而非他弟弟，標籤甚至登上推特的熱門標籤排行榜。
川普親弟弟羅伯特美東時間上周六病逝紐約醫院，享壽71歲，川普14日臨時決定赴醫院探望，隔日就傳出噩耗。
羅伯特病逝消息曝光沒多久，推特上就出現「#死錯川普」（#wrongtrump）的惡意標籤，並且很快成為熱門標籤，據福斯新聞（Fox News）報導，截至美東時間16日上午，「#死錯川普」的推文超過7.76萬條，成為推特熱門標籤排行榜第2名，使用該標籤的作者還不乏知名領袖及記者。
身兼電台主持人、美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）麻州春田市主席的非裔神父史旺（Talbert Swan）就發布推文，「親愛的死神，你帶走#錯的川普了。」該則推文至今獲得逾8.3萬人按讚。
另一名曾獲獎的記者萊維特（David Leavitt）發布推文反問，「他給出什麼承諾，讓死神帶走#錯的川普？」推文裡的他指的是川普本人。
對於網路上出現「#死錯川普」標籤，許多人即便反對川普，也站出來抨擊這類惡毒評論，直言「#死錯川普」的標籤令人不舒服。
不過另據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，也有許多網友藉機嘲諷，為「#死錯川普」的標籤辯護，稱它是「黑色幽默」。
文章來源：'DISGUSTING' Heartless Twitter trolls attack Donald Trump after his brother’s death by saying the ‘wrong Trump’ died
(中時新聞網)
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