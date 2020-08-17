美國總統川普的親弟弟羅伯特（Robert Trump）15日病逝紐約，消息曝光後不久，推特上就出現「#死錯川普」的惡毒標籤，希望是川普本人過世而非他弟弟，標籤甚至登上推特的熱門標籤排行榜。

川普的親弟弟羅伯特（Robert Trump）15日病逝紐約，享壽71歲。

川普親弟弟羅伯特美東時間上周六病逝紐約醫院，享壽71歲，川普14日臨時決定赴醫院探望，隔日就傳出噩耗。

羅伯特病逝消息曝光沒多久，推特上就出現「#死錯川普」（#wrongtrump）的惡意標籤，並且很快成為熱門標籤，據福斯新聞（Fox News）報導，截至美東時間16日上午，「#死錯川普」的推文超過7.76萬條，成為推特熱門標籤排行榜第2名，使用該標籤的作者還不乏知名領袖及記者。

身兼電台主持人、美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）麻州春田市主席的非裔神父史旺（Talbert Swan）就發布推文，「親愛的死神，你帶走#錯的川普了。」該則推文至今獲得逾8.3萬人按讚。

Dear Grim Reaper,



You took the #wrongtrump. — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 16, 2020

另一名曾獲獎的記者萊維特（David Leavitt）發布推文反問，「他給出什麼承諾，讓死神帶走#錯的川普？」推文裡的他指的是川普本人。

What did he promise the devil for the Grim Reaper to take the #wrongtrump ??? pic.twitter.com/12013X74Th — David Leavitt (@David_Leavitt) August 16, 2020

對於網路上出現「#死錯川普」標籤，許多人即便反對川普，也站出來抨擊這類惡毒評論，直言「#死錯川普」的標籤令人不舒服。

I dislike trump with my whole heart & he will never get my vote but the #wrongtrump hashtag makes me so uncomfortable as a human being with a heart and compassion for life that anyone would joke about “the wrong person dying”. Feel how u feel about it but it’s beyond cold for me. — Kenidra4Humanity ~ KHHL ~ (@KenidraRWoods_) August 16, 2020

不過另據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，也有許多網友藉機嘲諷，為「#死錯川普」的標籤辯護，稱它是「黑色幽默」。

(中時新聞網)